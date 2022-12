Qui di seguito il comunicato dell’Associazione Codici che mette in allerta sulla sicurezza alimentare, abbiamo omesso i nomi dei produttori, ma se cercate (anche tra i nostri articoli) potete trovare ulteriori info in merito.

Il comunicato di Codici

Un mese intenso, ancora più delicato per via delle feste natalizie, che, come da tradizione, richiamano parenti e amici intorno alla tavola per condividere insieme un momento speciale. È quello di dicembre per il Ministero della Salute, che nei suoi avvisi periodici ha aggiornato consumatori e addetti ai lavori sugli interventi eseguiti per ritirare dal mercato prodotti segnalati per rischio fisico o microbiologico.

“Un’attività incessante e fondamentale , osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici , perché purtroppo i pericoli e le insidie arrivano con sempre più facilità sulle nostre tavole. L’attività di monitoraggio, prevenzione ed intervento è fondamentale. È per questo che nel sottolineare l’azione che ha contraddistinto queste settimane, rinnoviamo l’invito ai consumatori a prestare attenzione quando acquistano prodotti alimentari, aggiornandosi su divieti e ritiri. Basti pensare all’allarme scattato recentemente sulla Listeria, con i controlli ed i sequestri eseguiti dai Carabinieri del Nas. Quello della sicurezza alimentare è un settore importantissimo, che merita la massima attenzione, come dimostrano i recenti interventi”.

I prodotti interessati

A finire nella rete del Ministero della Salute sono stati, nello specifico: alcuni lotti del salmone dove è stata segnalata la possibile presenza di Listeria monocytogense, un lotto di alici per la presenza di larve di anisakis SPP che possono infettare gli esseri umani e causare infezioni.

Quest’ultima è stata la causa dei richiami di vari lotti di alici marinate in vaschette sott’olio, con l’invito a non consumarle ed a restituirle al punto vendita dove sono state acquistate. Semaforo rosso anche per un lotto di pecorino Deluxe stagionato al tartufo e di salame Milano 350 grammi.

Nel primo caso è stata registrata la presenza di Listeria monocytogenes oltre il limite consentito, nel secondo, invece, si tratta di possibile presenza di Salmonella. I dettagli sono consultabili nelle apposite schede pubblicate sul sito del Ministero della Salute, riportate anche sul sito dell’associazione Codici www.codici.org.

