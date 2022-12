Willy Monteiro Duarte: c’è la data per il processo d’appello

Si appresta ad aprirsi un nuovo capitolo legato al processo sulla morte di Willy Monteiro Duarte.

Caso Willy: il 28 marzo il processo di secondo grado

Un caso che ha scosso tutta l’Italia. È quello di Willy Monteiro Duarte, il giovane 21enne di Paliano brutalmente ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2022 a Colleferro ad opera della furia del branco.

In primo appello sono stati condannati all’ergastolo Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Il prossimo 28 marzo 2023 si aprirà un nuovo capitolo della vicenda, con l’inizio del processo di secondo grado, che si terrà davanti ai giudici della I Corte di Assise di Roma.