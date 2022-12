Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano: paura per un operaio

Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone: paura per un operaio rimasto ferito.

Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano

Come riporta Il Messaggero, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2022, in pieno centro a Monte San Giovanni Campano. Per cause ancora da chiarire, un operaio è precipitato nel vuoto mentre stava effettuando dei lavori in pieno centro, nei pressi dell’Orologio.

Immediatato l’intervento del personale sanitario del 118; richiesto l’intervento anche di un’eliambulanza, anche se poi non si è reso necessario il trasferimento dell’uomo in un nosocomio fuori provincia.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri.

Foto di repertorio