Spaccio di cocaina a Monte San Giovanni Campano: due arresti

Nei giorni scorsi, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto di un 29enne di origine albanese ed una 37enne di origine brasiliana, tratti in arresto in flagranza di reato lo scorso sabato 18 giugno a Monte San Giovanni Campano dai Carabinieri della Compagnia di Sora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I dettagli

Nello specifico i Carabinieri della locale Stazione nel corso di un servizio di controllo del territorio avevano fermato l’uomo nei pressi della sua abitazione e visto il suo atteggiamento inquieto ed i precedenti a suo carico, decidevano di approfondire il controllo con l’ausilio dei colleghi delle Stazioni di Casalvieri, Isola del Liri e del N.O.R.M..

Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dei due veniva rinvenuto, occultato all’interno di una coperta in un armadio della stanza da letto, un grosso involucro di cellophane risultato poi contenere circa 150 grammi di cocaina, nonché un altro involucro con ulteriori 20 grammi circa di analoga sostanza, materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente.

Nel corso delle operazioni i militari rinvenivano altresì del denaro contante per circa 7000 euro in banconote di vario taglio, suddivisi in due mazzette omogenee. La droga, il denaro e il materiale per il confezionamento venivano posti sotto sequestro, mentre gli arrestati venivano associati rispettivamente presso il carcere di Frosinone e Roma Rebibbia. A seguito dell’udienza di convalida i due arresti venivano convalidati