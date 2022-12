D19, chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Torrenova

Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), in direzione Casilina.

Foto di repertorio