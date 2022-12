Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, 12 dicembre 2022, a Roma: un bus con 41 bambini a bordo è finito fuori strada. Nessuna persona è rmasta gravemente ferita; due bambini di circa sette anni sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo, insieme al conducente del bus.

Roma, bus con 41 bambini finisce fuori strada: nessun ferito grave

Come riporta l’Ansa, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13:50, in via Tiburtina incrocio via di Salone. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio degli inquirenti; forse il conducente del bus avrebbe accusato un malore. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine, per i rilievi di rito.

Foto di repertorio