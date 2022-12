Choc a Roma questa mattina, 11 dicembre 2022: a causa di una sparatoria a Fidene, sono morte tre persone. Si registrano anche dei feriti gravi.

Stando alle prime informazioni del caso, i colpi sono stati sparati poco prima delle 10:00 di questa mattina, nel gazebo di un bar nella zona di Fidene, dove si stava svolgendo una riunione di condominio. Drammatico il bilancio: tre persone sono morte a causa della sparatoria e alcune sono rimaste gravemente ferite. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine, che avrebbero già fermato un uomo.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato quanto accaduto tramite un tweet, esprimendo vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime:

Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie.

