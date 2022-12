Paura a Colleferro, pedone investito lungo via Vicinale Bracchi

Momenti di paura a Colleferro nella giornata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, lungo via Vicinale Bracchi.

Pedone investito a Colleferro

Al momento l’entità dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Lungo via Vicinale Bracchi, per circostanze ancora da chiarire, un pedone è stato investito da un’automobile. La persona è stata subito soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata con urgenza in ospedale.

Le sue condizioni, al momento, sono ignote.

Il traffico è stato interdetto per diverso tempo tanto che si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

Potrebbero seguire aggiornamenti.