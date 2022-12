Torna l’appuntamento con I dibattiti scientifici a Colleferro. La prossima Conferenza è prevista per sabato 17/12/2022, alle ore 10.30, presso la biblioteca Comunale, aula di alta formazione R. Morandi. Si parlerà di energia e il relatore della giornata sarà il Dottor Albino Rossano e il Coordinatore scientifico del gruppo è Mauro Marozza.

Titolo: “CHE COS È L’ENERGIA”

Relatore: Dott. Albino Rossano.

Coordina: Mauro Marozza

La presentazione dell’evento

La realtà che ci circonda può essere vista come un unico, gigantesco FENOMENO, l’evoluzione dell’Universo, che, deciso ed attualizzato da un Ente Superiore, si dispiega conseguentemente come DIVENIRE regolato dai Principi della Natura. Questi ultimi operano attraverso le diverse forme di azione che si scambiano una VALUTA CONTABILE, un equivalente generale che chiamiamo ENERGIA, assimilabile al DENARO che regola, come categoria INVARIANTE, i processi economici umani.

Tale valuta viene, come detto, scambiata nei vari fenomeni dinamici concorrenti, ma può presentarsi anche staticamente immagazzinata nell’intimo microscopico della materia (legami molecolari, atomici e subatomici) nonché in particolari dispositivi (pile ed accumulatori).

L’uomo, nel portare avanti il teatrino della vita, decide e provoca continuamente fenomeni di SCAMBIO della valuta suddetta (eventi), più o meno INTENSI a seconda della valenza energetica messa in gioco.

Quando si dice che l’uomo ha a disposizione dell’energia da utilizzare, diremo più puntualmente che ha a disposizione la possibilità di realizzare uno scambio di valuta energetica che consente il verificarsi di fenomeni di utilità personale.

E’ bene ricordare infine che per la Scienza l’Energia è una grandezza fisica quantitativa ben definita.

