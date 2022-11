Paura in provincia di Roma, uomo cade in un fosso

Paura in un bosco in provincia di Roma. Un uomo è caduto all’interno di un fosso.

Cade in un fosso: paura a Rignano Flaminio

A intervenire sul posto, per soccorrere il soggetto, sono stati i Vigili del Fuoco di Montelibretti, ovvero il nucleo S.A.F. e l’elisoccorso “Drago 139”. Nella giornata di oggi, 27 novembre 2022, in un bosco di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, forse per il terreno scivoloso, un uomo è finito in un fosso.

Tempestivo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco che con la dovuta attrezzatura hanno imbracato l’uomo mettendolo in salvo.