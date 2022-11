Dramma a Colleferro: ieri sera, 25 novembre 2022, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna all’interno di un appartamento in via Giuseppe Di Vittorio.

Colleferro, giovane donna trovata senza vita in casa

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato ritrovato dai Carabinieri di Colleferro in un appartamento del centro cittadino.

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, sul corpo della ragazza non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza, quindi, che la giovane sia morta per cause naturali anche se saranno i successivi esami a stabilire con certezza la dinamica del decesso.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio