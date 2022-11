Nuovi aggiornamenti sulla vicenda riportata ieri, 22 novembre 2022: un uomo, residente nella Capitale, è stato arrestato dai Carabinieri di Colleferro dopo aver rubato la borsa ad una donna di 75 anni. Si cerca il complice.

Colleferro, ruba la borsa ad una 75enne e scappa con un complice: convalidato l’arresto per uno dei due malviventi

Come riportato da fonti ufficiali l’uomo, dopo il furto, era scappato in auto insieme ad un complice. La rocambolesca fuga su Corso Turati era terminata poi a Segni, in via delle Mele, grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Colleferro. I militari si erano attivati immediatamente dopo la segnalazione del furto, inseguendo l’auto dal centro colleferrino fino a Segni.

I due malviventi, una volta arrivati nelle campagne segnine, avevano provato ad abbandonare il veicolo e a scappare a piedi. Uno dei due è stato subito fermato, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

L’arresto del malvivente è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora nei comuni di Colleferro e Segni: l’uomo è accusato di furto e di resistenza a Pubblico Ufficiale. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio