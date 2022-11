Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del km 32,100, in carreggiata esterna è temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso a seguito di un incidente, avvenuto verso le 20:00 di questa sera, 23 novembre 2022.

Brutto incidente sul GRA: tre feriti

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro vetture ed ha causato il ferimento di tre persone.

Al momento si registrano ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code.

Sul posto è presente il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio