Non si hanno più notizie di Anthony, 38 anni, da luglio scorso: la famiglia si è rivolta all’Associazione Penelope Lazio ODV per rintracciare il giovane. Di seguito, riportiamo l’appello dell’Associazione.

L’appello

“Anthony è un ragazzo francese di 38 anni di cui non si hanno più notizie dal luglio scorso. A Maggio 2022 ha preso un traghetto da Bastia-Corsica in direzione di Livorno da lì è subito partito per Roma come si evince dai movimenti del suo estratto conto. Da luglio però non sono più stati effettuati preleventi/pagamenti e si sono definitivamente perse le tracce.

Anthony ha bisogno di assumere farmaci e per questo è importante rintracciarlo. La famiglia si è rivolta alla nostra associazione che si è subito messa al lavoro per sostenerla e cercare di rintracciare il ragazzo.

I movimenti bancari sono stati effettuati prevalentemente in zona centro”, concludono dal’Associazione.

Chiunque avesse notizie del 38enne, può rivolgersi ai recapiti riportati nella locandina sottostante: