Colleferro, folle inseguimento contromano su Corso Turati

Rocambolesco inseguimento questa mattina, 22 novembre 2022, su Corso Filippo Turati, a Colleferro. I Carabinieri della Locale Stazione hanno inseguito e raggiunto un’auto che ha attraversato il centro cittadino contromano, in direzione di Segni.

Colleferro, inseguimento dei Carabinieri su corso Turati

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno inseguito un’auto che procedeva contromano su Corso Filippo Turati. Sulla vicenda stanno ancora indagando le Forze dell’Ordine. Stando alle prime informazioni ricevute, i malviventi a bordo del veicolo sono stati fermati dai Carabinieri a Segni, in via delle Mele, e almeno uno di loro sarebbe stato già tratto in arresto. Ancora non si hanno notizie in merito al numero esatto dei fuggitivi e al movente dell’inseguimento.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio