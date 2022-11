Continui furti nell’area logistica SLOI/SLIM: la denuncia dell’Associazione Commercianti Colleferro

Di seguito, pubblichiamo integralmente la nota stampa dell’Associazione Commercianti Colleferro relativa ai continui furti presso l’area logistica SLOI/SLIM. Come riferito a questa Redazione dalla stessa Associazione, i furti sarebbero all’ordine del giorno, da ormai sei mesi. Per ragioni di privacy e di mancata autorizzazione, postiamo un’immagine di repertorio, fornita dall’Associazione. Non sappiamo se siano state sporte denunce in merito perché, come spiegato dall’Associazione stessa, le situazioni sono attualmente gestite dai singoli imprenditori.

Chiunque volesse fornire ulteriori dettagli, può contattare questa Redazione.

La nota stampa dell’Associazione Commercianti Colleferro

E’ diventata insostenibile la situazione presso l’area LOGISTICA SLOI/SLIM di Colleferro. Con cadenza ormai quotidiana, ogni notte, nei diversi capannoni presenti nell’area, bande organizzare di 6/10 persone, dopo aver sfondato i muri di accesso entrano negli uffici e nei magazzini compiendo furti di automezzi, merci e materiali di ogni genere.

Sollecitiamo le competenti Autorità, la nostra Amministrazione Comunale e gli Assessorati preposti al settore, oltre a chiunque possa adoperarsi affinchè questa situazione cessi immediatamente. E’ necessario attivarsi con urgenza, stringendo una forte collaborazione con le molte aziende ubicate nell’area affinchè si attivino tutte le misure utili a debellare questo fenomeno che persistendo potrebbe compromettere le diverse attività operative nell’area. La nostra Associazione è a disposizione per ogni attività possa risultare utile.

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO