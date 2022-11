Un uomo è stato investito da Colleferro. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Uomo investito vicino l’ospedale di Colleferro

Sono ancora frammentate le notizie che giungono in redazione. Nella giornata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022 a Colleferro in via del Vignola, strada che collega via Consolare Latina con via Raffaello Sanzio, è stato investito un uomo.

Sul posto il personale della Polizia Locale e il personale del 118 che ha subito trasportato l’uomo presso il pronto soccorso di Colleferro. Il traffico è stato deviato su Via Maurizio Laurenti.