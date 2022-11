Roma. Arrestato latitante: si nascondeva nella casa di un pregiudicato

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato in Via Rino de Liguoro, come da Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, un 52enne italiano.

I dettagli

L’uomo deve espiare la pena di 11 anni, 6 mesi e 17 giorni per tentato omicidio doloso, estorsione e porto abusivo d’arma.

Il 52enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, da tempo si era reso latitante ed infatti a suo carico risulta anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in sostituzione della precedente misura.

A seguito di serrate indagini, il 52enne è stato rintracciato presso l’abitazione di un pregiudicato di 55 anni, che nell’occorso è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato associato in carcere.