Roma, controlli a Tor Bella Monaca e al Casilino: un arresto e multe per oltre 2mila euro

Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio ad Alto Impatto Distrettuale nella zona di Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, unità moto montate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed il Reparto Prevenzione Crimine.

I controlli

Durante le attività, sono stati effettuati alcuni posti di controllo in località Tor Bella Monaca dove sono state elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada, con sequestro e fermo di 2 veicoli, con sanzioni pari a circa 2400 euro.

Gli agenti moto montati invece, unitamente a quelli del Distretto, hanno effettuato attività antirapina presso alcuni obiettivi sensibili come farmacie, tabaccherie, uffici postali ed istituti di credito.

Parallelamente, a seguito di mirata attività investigativa finalizzata alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti hanno arrestato, in via G.B.Scozza, 2 cittadini italiani gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I due infatti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina già confezionati per la cessione a terzi nonché della somma di 460 euro.

È stato eseguito inoltre, un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano: lo stesso dovrà espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina.

Al termine del servizio sono state 126 le persone identificate, di cui 18 straniere, e fermati 71 veicoli.