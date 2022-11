Brutto incidente questa mattina, 11 novembre 2022, a Cervaro, in provincia di Frosinone. Un uomo si è ribaltato con il trattore: necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Cervaro, brutto incidente con il trattore: uomo elitrasportato

Come riportato da Il Messaggero, un uomo è stato elitrasportato a Roma dopo essersi ribaltato con il trattore. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti. L’agricoltore avrebbe riportato un trauma alla testa: per questo motivo è stato disposto il trasferimento in un nosocomio della Capitale per mezzo di un’eliambulanza.

Foto di repertorio