Momenti di paura ieri, 27 giugno 2022, a Cervaro, in provincia di Frosinone: una bimba di soli tre anni è caduta in piscina e ha rischiato di annegare. Per precauzione, la piccola è stata trasportata a Roma con l’ausilio di un’eliambulanza.

La vicenda è accaduta all’interno di un parco acquatico di Cervaro, località Medaglia d’Oro. La bimba si trovava con i suoi genitori e altri bambini quando è caduta in piscina. Immediatamente sono intervenuti il titolare della struttura e altri presenti. Allertato anche il personale sanitario del 118 che, per precauzione, ha richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

La bambina è stata trasferita al Bambino Gesù di Roma ma sembra che al momento del trasferimento fosse vigile e reattiva, quindi non in pericolo di vita.

