Nuovo appuntamento con i Dibattiti scientifici del sabato a Colleferro. Sabato 19 novembre 2022, presso la Biblioteca Comunale Morandi, nella sala di alta formazione, alle ore 10:30, si terrà la conferenza dal titolo “Il significato più intimo della mitica E=mc2 (taglio scolastico)”.

Il relatore dell’incontro sarà il Dott. Albino Rossano; il coordinatore scientifico del gruppo è Mauro Marozza.

Come sottolineato dal coordinatore, il gruppo si adopera a rendere la scienza accessibile a tutti. Agli incontri possono partecipare quanti vogliano mettersi in gioco, partecipando con una propria conferenza dalla tematica scientifica. A nome del gruppo, il coordinatore ringrazia l’amministrazione Comunale e il personale della Biblioteca, per la disponibilità e l’interessa nella promozione culturale, come nell’ambito scientifico.

Anticipazioni sulla conferenza del 19 novembre

Con la relazione di Einstein ha senso dire che possiamo percepire anche l’energia. E’ evidente come noi si percepisca la massa di un corpo materiale sostenendone il peso, attraverso la sollecitazione da esso provocata sui nostri muscoli. E’ curioso il fatto che attraverso la medesima sollecitazione venga da noi parimenti percepita anche l’energia confinata nel corpo. Ciò avviene in quanto si tratta di una stima qualitativa di un qualcosa come il peso, che si riconduce proporzionalmente sia alla massa per la legge di Newton sia all’energia per la legge di Newton e la relazione di Einstein assemblate. Il punto delicato della questione è che stiamo parlando della percezione di un’energia ‘stipata’ in un corpo in una forma potenziale per noi sensitivamente tangibile dall’esterno, che però se viene fuori dal corpo in una fattispecie diversa (vedi energia termica) si presenta enormemente sovrastante rispetto ai limiti sensoriali umani.

L’espressione matematica “m x ci quadro” esce fuori da varie dimostrazioni matematiche, alcune delle quali afferiscono ad esperimenti concettuali che si avvalgono della legge sperimentale di invarianza della velocità della luce c. Ed è proprio in virtù di quest’ultimo fatto che nell’espressione compare il valore c.

Tra tutte le dimostrazioni suddette, la più moderna è quella, non da esperimento concettuale, che sviluppa analiticamente la definizione di una grandezza fisica LAVORO nella cui costituzione interna si ipotizza una massa m (del corpo sottoposto a forza) che vari con la velocita v (per la legge di relatività delle masse) e quindi col tempo t. Anche qui, magicamente, si materializza la relazione di Einstein, e la c vi entra in scena come valore cui far tendere v. Ed è in questo fantastico risultato che si concretizza il passaggio concettuale dalla meccanica classica a quella relativistica.

Il calendario degli incontri

LE CONFERENZE VERRANNO PROPOSTE IN BIBLIOTECA NELLA SALA DI ALTA FORMAZIONE NEL GIORNO DI SABATO DALLE ORE 10.30 FINO ALLE ORE 13.00

E=mc2”(Taglio scolastico). Relatore: Dott. ALBINO ROSSANO Sabato 17/12/2022 ore 10.30 Conferenza dal titolo “ CHE COS’È L’ENERGIA”(TAGLIO

SCOLASTICO) Relatore: Dott. ALBINO ROSSANO Sabato 07/01/2023 ore 10.30 Conferenza dal titolo “FUSIONE ENERGIA PULITA”. Relatore: ING.TONINO CUCCHIARO

Sabato 21/01/2023 ore 10.30 Conferenza dal titolo “I VIRUS,QUESTI SCONOSCIUTI” Relatore: Prof. CALVINO PASSERA

Sabato 18/02/2023 ore 10.30 Conferenza dal titolo “CAPIRE QUALCOSA DELLA RELATIVITÀ”

(TAGLIO SCOLASTICO) Relatore: DOTT. ALBINO ROSSANO Sabato 18/03/2023 ore 10.30 Conferenza dal titolo “FISSIONE NUCLEARE IV GENERAZIONE”

Relatore: ING. TONINO CUCCHIARO Sabato 29/04/2023 ore 10.30 Conferenza dal titolo “AVEVANO RAGIONE ENTRAMBI GALILEO e

URBANO VIII”(TAGLIO SCOLASTICO), Relatore: DOTT. ALBINO ROSSANO Sabato 27/05/2023 ore 10.30, Conferenza dal titolo “AI CONFINI DELL’UNIVERSO CON IL

TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB”, Relatore: DOTT. FRANCO LEONE Data da decidere: Conferenza dal titolo”STORIA DELLA CONOSCENZA RAZIONALE DA

NB: le date potrebbero subire delle variazioni