Tornano I dibattiti scietifici del sabato a Colleferro. Presso la Biblioteca Comunale Riccardo Morandi, nella sala di alta formazione, si ricomincerà a partire da questo mese, per una nuova stagione. Il relatore del primo incontro sarà il Dottor Franco Leone, mentre il coordinatore scientifico del gruppo è Mauro Marozza.

Il dibattito dell’8 Ottobre 2022, dal titolo “Dal teorema di Pitagora al tensore metrico” partirà da uno dei teoremi più “popolari” per capirne poi l’uso più generale; ricordando poi come sia evoluta la fisica si arriverà al concetto di tensore metrico, usato per misurare le “distanze” spaziotemporali, in geometrie qualsiasi, non necessariamente euclidee. Tutto questo allo scopo di mostrare come concetti semplici si possano esprimere un modo complesso e concetto complessi in modo semplice, relativamente alla loro forma matematica.

Dunque, ricordiamo che la prima la prima “lezione” è prevista 8/10/2022 dalle ore 10.30 alle ore13.00. Qualora aveste difficoltà e non poteste partecipare a uno dei dibattiti, nessun problema: saranno registrati e trasmessi online, oltre che visibili in differita e in maniera permanente sul nostro sito.

Di seguito, il programma ufficiale de I dibattiti scientifici del sabato, stagione 2022/2023. Potrebbe comunque subire variazioni, ma vi avviseremo per tempo e in maniera specifica per ogni dibattito.

PROGRAMMA DEL CICLO DI CONFERENZE

ANNO 2022 /2023

LE CONFERENZE VERRANNO PROPOSTE IN BIBLIOTECA NELLA

SALA DI ALTA FORMAZIONE NEL GIORNO DI SABATO DALLE ORE

10.30 FINO ALLE ORE 13.00

Sabato 08/10/2022 ore 10.30

Conferenza dal titolo “ DAL TEOREMA DI PITAGORA AL TENSORE

METRICO”

Relatore: Dott. Franco Leone



Sabato 05/11/2022 ore 10.30Conferenza dal titolo “ CAOS E SISTEMI COMPLESSI:UN GIOCO DA

RAGAZZI”

Relatore: Dott. ROBERTO ROSSO

Sabato 26/11/2022 ore 10.30



Conferenza dal titolo “ IL SIGNIFICATO INTIMO DELLA MITICA

E=mc2”(Taglio scolastico)

Relatore: Dott. ALBINO ROSSANO

Sabato 17/12/2022 ore 10.30

Conferenza dal titolo “ CHE COS’È L’ENERGIA”(TAGLIO

SCOLASTICO)

Relatore: Dott. ALBINO ROSSANO



Sabato 07/01/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “FUSIONE ENERGIA PULITA”

Relatore: ING.TONINO CUCCHIARO



Sabato 21/01/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “I VIRUS,QUESTI SCONOSCIUTI”

Relatore: Prof. CALVINO PASSERA



Sabato 18/02/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “CAPIRE QUALCOSA DELLA RELATIVITÀ”

(TAGLIO SCOLASTICO)

Relatore: DOTT. ALBINO ROSSANO



Sabato 18/03/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “FISSIONE NUCLEARE IV GENERAZIONE”

Relatore: ING. TONINO CUCCHIARO

Sabato 29/04/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “AVEVANO RAGIONE ENTRAMBI GALILEO e

URBANO VIII”(TAGLIO SCOLASTICO)

Relatore: DOTT. ALBINO ROSSANO



Sabato 27/05/2023 ore 10.30

Conferenza dal titolo “AI CONFINI DELL’UNIVERSO CON IL

TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB”

Relatore: DOTT. FRANCO LEONE



Sabato 00/00/2022 ore 10.30

Conferenza dal titolo”STORIA DELLA CONOSCENZA RAZIONALE DA

TALETE AD EUCLIDE”

Relatore: DOTT. STEFANO MARAFINI