Maltrattamenti sugli animali: nuovi guai giudiziari per Marco Bianchi

Nuovi guai giudiziari per Marco Bianchi, il giovane già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel settembre del 2020.

Come riporta l’Ansa, i Carabinieri, su disposizione dei PM di Velletri, hanno notificato a Marco Bianchi l’atto di conclusioni delle indagini per l’accusa di uccisione di animali. Il reato sarebbe in concorso con il padre Ruggero. Gli accertamenti sul cellulare del ragazzo avrebbero fatto emergere foto di animali morti a colpi di fucile.

Al momento, Marco Bianchi sta scontando l’ergastolo per la morte di Willy Monteiro: con lui, anche il fratello Gabriele. Condannati per l’omicidio del giovane cuoco di Paliano pure Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

Foto di repertorio