Di seguito, i consigli e gli avvertimenti riportati dal sito della Polizia Postale in occasione dell’imminente settimana del Black Friday.

Black Friday e truffe: i consigli della Polizia Postale

La settimana del Black Friday si avvicina e, accanto alle offerte reali, vengono proposte sul web false occasioni a cui è davvero difficile rinunciare. Spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali.

Dopo aver comprato il prodotto desiderato, l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta, inseriti durante l’acquisto, vengano rubati.

Per evitare di incorrere in simili truffe, si consiglia diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta. È comunque sempre preferibile utilizzare carte ricaricabili per acquistare online.

Per qualsiasi altra informazione scrivete a www.commissariatodips.it

