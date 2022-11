Attenzione all’ennesimo tentativo di truffa online, e non solo. Infatti, potrebbe capitarvi di ricevere (o di aver ricevuto) un finto messaggio da Amazon, estranea alla vicenda. Nell’sms o nell’e-mail vi è il seguente testo: “Abbiamo sospeso il tuo account e annullato i tuoi ordini”.

“Abbiamo sospeso il tuo account e annullato i tuoi ordini”: attenzione all’ennesima truffa online che sfrutta il marchio di Amazon

Potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing per rubare dati personali. Il consiglio è sempre quello di non cliccare sui link presenti, accertarsi che effettivamente l’e-mail provenga dal noto sito di e-commerce e soprattutto non inserite i vostri dati bancari.

In caso di dubbio, contattate voi stessi il servizio assistenti, ma soprattutto entrate nel vostro account (non tramite link presenti in e-mail o sms ricevuti) e verificate se effettivamente vi siano anomalie.