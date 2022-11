Roma, movida: le zone di Trastevere e piazza Bologna “sorvegliate” speciali

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree maggiormente frequentate durante la movida. Sorvegliate speciali le zone di Trastevere e piazza Bologna, dove, ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato oltre 300 persone, 6 delle quali sono state denunciate a piede libero.

I controlli

In piazza Trilussa, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne libico, senza fissa dimora e con precedenti, che durante un controllo è stato trovato in possesso di un martello e un 17enne romano con in tasca un coltello a serramanico.

Nell’area di piazza Bologna, invece, nel corso delle verifiche presso i locali colmi di giovani, i Carabinieri hanno denunciato un 17enne romano trovato in possesso di 7 g di hashish e sequestrato, a carico di ignoti, un sacchetto con decine di dosi della stessa droga, abbandonato a terra.

I Carabinieri hanno anche eseguito posti di controllo alla circolazione stradale denunciando tre persone trovate alla guida dei rispettivi veicoli con tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso delle verifiche presso i locali delle zone controllate, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in soggetti di interesse operativo, tra cui un giovane trovato in possesso di modica quantità di hashish, detenuto per uso personale. E’ stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore.