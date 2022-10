Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli nella zona di piazza Bologna, per prevenire e, laddove necessario, reprimere episodi di mala movida.

Cosa emerge dai controlli

Nel corso dell’attività sono state identificate e controllate oltre 170 persone, 56 autovetture e decine di locali.

Denunciato un 20enne romano sorpreso alla guida della propria auto con tasso alcolemico superiore al consentito. Segnalati anche 5 giovani trovati in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno riguardato anche alcuni locali del quartiere dove i militari hanno identificato le persone presenti, rilevando in alcuni casi soggetti di interesse operativo.

Sanzionati i titolari di 4 locali per aver posto in vendita alcolici oltre l’orario consentito e per non aver messo in atto cautele volte ad evitare disturbo alla quiete pubblica. Identificati e sanzionati inoltre 4 giovani per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito.