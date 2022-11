Il Basket Ferentino 1977 vola in Sardegna per allungare la striscia di risultati positivi, in un campo ostico come quello dell’Esperia Cagliari, ancora imbattuta negli scontri casalinghi. Entrambe le compagini vengono da due vittorie nette su San Paolo Ostiense la formazione sarda, e Cestistica Civitavecchia, i gigliati.

C Gold. Vittoria importante per Ferentino contro Esperia Cagliari

I ragazzi di coach Lulli espugnano il parquet dei biancorossi, conquistando la terza vittoria consecutiva, la quarta in campionato. Dopo la palla a due, è Tibs a muovere per primo le retine, con quattro punti a referto, mentre per i padroni di casa, a segno Garrello. Si viaggia in sostanziale equilibrio, ma è Ferentino a mettere la testa avanti e chiudere i primi dieci minuti con un vantaggio di nove lunghezze: 13-22.

Si riprende sulla stessa lunghezza d’onda, con le due formazioni di pari passo. I gigliati grazie ad una buona difesa e il duo Tibs-Galuppi, coaudiuvati da Rossi, riescono a tenere indietro gli isolani, che riducono il divario, andando all’intervallo lungo sul -6 dopo l’ultimo canestro a segno di Collalti (29-35).

Si rientra sul parquet con ritmi alti ed intensi: le due formazioni corrono di più, ma gli ospiti a suon di triple di Gerlero e Rossi, che ne infila quattro in questa terza frazione, arrivano al +18 (42-60), ipotecando la vittoria e con gli ultimi dieci da giocare. I padroni di casa alzano la difesa, pressando a tutto campo e mettendosi a zona, ma Ferentino continua ad attaccare bene, trovando punti preziosi sotto le plance con Tibs

e il solito Rossi, che con Gerlero han messo in campo una prestazione clamorosa.

A tal proposito da notare la sportività del pubblico cagliaritano che ha omaggiato con una stending ovation i due cestisti amaranto, usciti ad un minuto dalla fine. Ultime battute con i ragazzi di coach Lulli, giocando ogni azione con il cronometro. Alla sirena dei quaranta minuti, il tabellone recita 58-75, decretando una vittoria importante per il Basket Ferentino, che conquista così i due punti, interrompendo

l’imbattibilità casalinga dei sardi.

Nel prossimo impegno il Basket Ferentino attenderà sul proprio parquet Frassati Ciampino. Appuntamento per domenica 13 novembre alle ore 18.00, al Palazzetto dello Sport in via Aldo Moro.

Esperia Cagliari: Piras 3, Manca 5, Cabriolu 4, Tocco, Floridia, Chessa 7, Villani, Picciau 2, Perez 8, Fois, Garello 18, Sanna 8. Coach: Manca

Basket Ferentino 1977: Serra, Gerlero 17, Bondatti, Tortonesi 4, Collalti 6, Rossi 20, Galuppi 10, Tibs 18, Russo. Coach: Lulli