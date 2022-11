Arpino, paura la notte di Halloween: 17enne cade dal balcone

Brutto incidente per un giovane ragazzo di 17 anni rimasto ferito proprio la notte di halloween. È successo ad Arpino.

Cade dal balcone ad Arpino: ecco cosa è successo

Si trovava in casa per festeggiare il 31 ottobre, la notte di halloween. Il ragazzo in questione, un giovane di 17 anni, si trovava sul parapetto di un balcone quando, ad un tratto, per circostanze ancora da chiarire ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone per le cure. Fortunatamente il giovane ha riportato solo diverse ferite, ma non è in pericolo di vita; per lui una prognosi di 30 giorni.