Tanto spavento in una strada comunale di Arpino. Un fulmine ha preso in pieno un albero.

Fulmine colpisce in pieno un albero

Il tutto è avvenuto nella giornata di oggi, domenica 25 settembre 2022, ad Arpino. Lungo la strada comunale di via Moncisterna, altezza del bivio per i Marroni, un fulmine ha preso in pieno un albero bruciandolo.

Sul posto è subito sopraggiunto il personale dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza la strada deviando il traffico. Presenti anche i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale.