Roma, primo intervento di chirurgia robotica al Sant’Eugenio

SANITA’: D’AMATO, “PLAUSO A SANT’EUGENIO PER PRIMO INTERVENTO CHIRURGIA ROBOTICA”

“Voglio rivolgere un plauso per il primo intervento di chirurgia robotica eseguito presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’intervento per la resezione dello stomaco per tumore è durato oltre due ore e tutto si è svolto perfettamente. Un plauso a tutta l’equipe medica, chirurgica, infermieristica, tecnica e di ogni altra figura coinvolta dell’ospedale Sant’Eugenio”.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Foto di repertorio