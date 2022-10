Covid nel Lazio. Il bollettino con i dati di oggi, 31 ottobre 2022

COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 2.971 TAMPONI MOLECOLARI E 6.952 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 9.923 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.063 NUOVI CASI POSITIVI (-1.088), SONO 2 I DECESSI ( = ), 584 I RICOVERATI (-22), 32 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +2.054 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 10,7%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 606”

*** VACCINO – QUINTA DOSE: Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare), Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richiamo

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

*** VACCINO ANTINFLUENZALE: ad oggi sono state distribuite oltre 810 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 290 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.348 MMG e 326 PLS.

I dati dalle ASL Roma

* Asl Roma 1: sono 226 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 190 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 190 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 115 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati dalle province

***Nelle province si registrano 210 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 55 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 98 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 36 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

