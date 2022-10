Tragedia a Cassino: uomo cade dal quarto piano di un palazzo

Tragedia a Cassino, in via Parini. Un uomo è caduto dal quarto piano di un’abitazione.

Cade dal quarto piano di una casa: Cassino sotto choc

Una bruttissima notizia è giunta questa mattina, mercoledì 26 ottobre 2022, da Cassino. In via Parini, una delle vie del centro della cittadina in provincia di Frosinone, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo a terra.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che la vittima sia caduta dal quarto piano di un’abitazione. Sul posto il personale del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti.