Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Carabinieri di Cassino hanno tratto in arresto una donna 48enne originaria del cassinate, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cassino.

La donna, che già si trovava agli arresti domiciliari, aveva ricondotto la presenza dei militari ad un normale controllo ma, dopo aver appreso che doveva essere accompagnata in carcere, è andata su tutte le furie dapprima prendendosela con gli arredi di casa e poi sfogando la propria ira anche contro sé stessa cercando di autolesionarsi.

Fortunatamente gli uomini dell’Arma sono riusciti a contenerla anche se con non poche difficoltà e, alla fine, hanno avuto la meglio riportando solo qualche lieve contusione evitando il peggio per la sua stessa incolumità.

La donna, dopo essere stata visitata da personale medico dell’ospedale di Cassino, è stata accompagnata al carcere femminile romano di “Rebibbia” dove sconterà la sua pena per un pregresso furto in abitazione, ovviamente, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.