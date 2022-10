Centocelle, ciclista travolto da un’auto. Il Fratello: “Cerchiamo testimoni”

Brutto incidente in zona Centocelle, a Roma. Un ragazzo viene travolto in bici. Il fratello è alla ricerca di testimoni.

L’appello del fratello per cercare dei testimoni

Nella serata di ieri, Il giovane in questione si trovava in bici e stava percorrendo la ciclabile all’incrocio tra via Prenestina e via dei Ciclamini, a Centocelle, quando ad un tratto è stato investito da un’auto.

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, la persona che ha investito il ragazzo in bici ha ingranato la marcia ed è scappato a folle velocità.

Il fratello del ciclista spiega come suo fratello stava percorrendo la pista ciclabile con tanto di faretti accesi. Il giovane, fortunatamente, sta bene e accusa un forte dolore al ginocchio e, proprio per questo, sui social è stato lanciato un appello affinché testimoni possano far luce sull’esatta dinamica dell’incidente.