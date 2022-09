Una ragazza è scomparsa dal quartiere Centocelle di Roma. Attraverso i social arriva un annuncio per cercare di rintracciarla.

Tutti in ansia per ritrovare Giada De Luca di 17 anni

Giada in trovava in piazza delle Gardenie, in zona Centocelle, quando ad un tratto è sparita nel nulla. Il tutto è accaduto lo scorso 6 settembre 2022 e, da quel dì, ancora non si hanno notizie della 17enne. Al momento della scomparsa Giada indossava un vestito nero. “La cerchiamo disperatamente, speriamo di trovarla il prima possibile” è l’appello della mamma Alessandra che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e ha tappezzato il quartiere di volantini con la sua foto, nella speranza che qualcuno possa aiutare la ricerca.

È giallo sull’accesso Whatsapp

Giada non è tornata a casa dalla sua famiglia e, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, avrebbe spento anche il telefono. Ieri, 8 settembre 2022, si sarebbe collegata per qualche secondo su Whatsapp ma non avrebbe comunque risposto a nessuno.

L’appello per ritrovarla

Chi ha notizie o la ha vista può contattare le forze dell’ordine o la mamma, Alessandra al 3338057881.