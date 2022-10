Brutto incidente sul Grande Raccordo Anulare: un ferito, necessaria l’eliambulanza

A causa di un incidente, è stato temporaneamente chiuso il Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del km 60,300 in corrispondenza dello svincolo per l’autostrada “Roma Fiumicino”, in carreggiata esterna, per consentire l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Brutto incidente sul Raccordo, un ferito

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto e causato il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio