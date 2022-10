Roma, tragedia sul Raccordo: 30enne investito e ucciso

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare nella notte tra domenica e lunedì: un 30enne è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto sulla carreggiata interna, all’altezza del km 34,400.

Roma, Grande Raccordo Anulare: 30enne investito e ucciso

Stando ad una prima ricostruzione di quanto successo, il 30enne è stato falciato da un’auto in corsa mentre si trovava a piedi sulla carreggiata interna. Due auto si sarebbero anche scontrate nel tentativo di evitare l’uomo, che però è stato travolto ed è morto sul colpo.

I dettagli della vicenda non sono ancora del tutto chiari. Come riporta Il Messaggero, poco prima del terribile incidente, il ragazzo era entrato in un bar per chiedere aiuto, dicendo di essere perseguitato da “draghi”. Dopo, invece di rientrare nell’auto dove lo aspettava la sua fidanzata, ha imboccato il Raccordo a piedi. Da chiarire se il 30enne fosse sotto effetto di alcool o stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas, gli agenti della Polizia Stradale e un’ambulanza del 118. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: l’esatta dinamica di quanto successo è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio