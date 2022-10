Orrore a Roma: una ragazzina di 13 anni ha raccontato in un tema di essere stata abusata dal padre. I fatti rilsagono al 2019; l’uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale aggravata e al pagamento di un risarcimento danni da 20mila euro.

Roma, 13enne racconta in un tema degli abusi del padre

La vicenda è stata resa nota oggi e pubblicata dal Messaggero. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe introdotto nella stanza della figlia in piena notte, per abusare della minore. La ragazzina non ha avuto la forza di reagire e qualche mese dopo, ha raccontato tutto alla nonna e descritto in un tema scolastico quanto successo. La versione della 13enne è stata confermata anche dal fratello; il padre ha sempre negato tutto.

Foto di repertorio