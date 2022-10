Dramma a Cassino. Nessuno ha sue notizie da giorni: uomo trovato morto in casa

Drammatica scoperta a Cassino: il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione.

Cassino, uomo trovato morto in casa

Ancora da chiarire le cause del decesso del 57enne trovato morto in località San Bartolomeo di Cassino. L’allarme era stato lanciato da alcuni familiari, che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo.

Intervenuti sul posto i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso del 57enne. Proseguono le indagini per chiarire cosa abbia causato la morte dell’uomo: non si esclude il gesto estremo.

Foto di repertorio