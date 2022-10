Cassino, giovedì 20 ottobre sospensione idrica: vie e orari

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Garigliano, giovedì 20 ottobre dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cassino.

In particolare, le zone interessate saranno le seguenti:

via Garigliano

piazza Garibaldi

via Rapido

via Volturno

via Verdi

via Madonna di Loreto

zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto in giornata (salvo imprevisti).

