Non bastava la mattinata di ieri, condita da maltempo e disagi vari per pendolari e automobilisti. Anche stamattina, per i pendolari e automobilisti di Roma non è iniziata bene. Infatti, prima un atto vandalico nella notte ha provocato problemi alla stazione di Torre Spaccata della Metro C, costringendola alla provvisoria chiusura.

In mattinata poi problemi con l’erogazione dell’energia in alcune stazioni Metro, e nuovamente i tecnici hanno dovuto lavorare per ripristinare la situazione.

Roma, ancora una giornata di problemi per pendolari e automobilisti: attivisti bloccano le strade

Dunque, problemi sulla Metro A e nella zona di Termini-Centocelle. Nelle ore di punta della mattinata infatti sono rimaste chiusure le stazioni metro Manzoni e Furio Camillo. L’emergenza è stata risolta, ma come spiegato anche da Atac, sono persistiti alcuni problemi legati all’energia, che hanno provocato qualche ritardo nella circolazione dei convogli.

Sulla Termini-Centocelle, invece, per motivi ancora da appurare, un pedone è stato investito dal trenino, provocando l’interruzione della linea tra le 6 e le 7 di stamattina.

Ma non solo i pendolari hanno avuto disagi, anche gli automobilisti che viaggiavano sul viadotto della Magliana e sulla Tangenziale Est hanno visto le arterie bloccate a causate delle proteste di alcuni ambientalisti. Sul luogo sono arrivate le forze dell’Ordine, con la Polizia Locale che ha cercato di convincere i manifestanti a liberare le strade, e con alcuni automobilisti che hanno invitato gli stessi a manifestare magari sotto i luoghi di Potere.

Insomma, un’altra mattinata non proprio tranquilla per il traffico romano, e non solo.