Giornata di maltempo a Roma, ma più in generale nel Lazio e sono subito disagi per i pendolari e gli automobilisti. Nello specifico, il risveglio bagnato dei romani ha visto strade allagate in varie zone della Capitale e traffico in tilt, causato anche da alcuni disagi nei trasporti pubblici. Nello specifico, ad avere problemi è stata la Metro B.

Roma, maltempo e trasporti pubblici nel caos: disagi per i pendolari della Metro B

La linea B1, che va da Jonio arriva a Piazza Bologna, è risultata inagibile dalle 6:15 di questo giovedì mattina. Atac ha allertato i pendolari dei disagi sui suoi profili social e messo a disposizione dei bus navette sostitutivi. Intanto, è partito l’intervento dei tecnici per far ritornare la situazione alla normalità.

Dopo l’intervento tecnico, poco prima delle 10, Atac ha diffuso questa nota: metro B/B1: abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull’intera linea e per tutte le destinazioni.

Altri disagi e incidenti stradali

Non solo metro: segnalati problemi anche sulla linea Roma-Viterbo e sulla Roma-Lido (qui, esattamente come ieri).

Nella principale arteria stradale romana, il GRA, segnalati invece invece un paio di incidenti in mattinata, il più rilevante avvenuto all’altezza di Labaro. Altri sinistri sono avvenuti in provincia, sulla Roma-Napoli, tra Ceprano e Frosinone e sulla Pontina, a Spinaceto, in direzione Pomezia.

Foto di repertorio