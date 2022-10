Colleferro, tantissimi auguri a nonno Gildo per i suoi 100 anni!

Pomeriggio di grande emozione nella RSA “Aurora Hospital” di Colleferro (Rm), gestita da Sereni Orizzonti. Il signor Gildo ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita e tutti gli altri ospiti, i familiari e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lui questa ricorrenza.

Tantissimi auguri signor Gildo!

Gildo Colavecchi, supernonno di Anagni, classe 1922, da tutti definito «affascinante e carismatico» fin da giovane, è tutt’oggi un vero combattente: infatti, con dignità, ha affrontato anche la sfida contro il Covid, vincendola.

I festeggiamenti in onore di Gildo sono stati una splendida occasione per gioire insieme e il signore ha ricevuto alcuni doni, che hanno suscitato in lui forti emozioni positive. Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti la sua famiglia e anche gli altri ospiti della residenza, tutti riuniti per l’evento.

La RSA “Aurora Hospital” di Colleferro (Rm) può accogliere anziani con diversi gradi di autosufficienza ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con circa 80 RSA e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.