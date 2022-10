Situazione critica per quanto riguarda la viabilità romana (leggi qui tutti i dettagli) quella di stamane. Se non bastasse il maltempo e i disagi legati ai trasporti pubblici nella Capitale, ci si mettono anche gli allagamenti e gli incidenti stradali.

Roma, camion in fiamme e circolazione in tilt tra Ostiense e Garbatella

A Ostiense, tuttavia, sono le fiamme a creare disagi alla circolazione. Infatti, un camion ha preso fuoco in via Pellegrino Matteucci, via che interseca le zone di Ostiense e Garbatella. Disposta la temporanea chiusura della strada tra Ostiense e via Giacomo Bove, per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

Segnalate difficoltà legate alla viabilità, che saranno gestite al meglio dopo che la situazione legata ai rilievi di rito sarà risolta. L’incendio è stato comunque spento, facilitato anche dalla pioggia. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.