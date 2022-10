Sabato 15 ottobre alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, si terrà lo spettacolo della compagnia abruzzese Da Grande Voglio Crescere, che metterà in scena “Nozze Di Sangue”.

I dettagli dell’evento

Nozze di sangue (Bodas de Sangre) è un dramma teatrale in tre atti scritto da Federico García Lorca nel 1932. Con esso García Lorca si propose di fare una tragedia, genere letterario che considerava la vera radice del teatro. La trama si ispira ad una vera storia di omicidio avvenuta a Nijar e apparsa sui giornali per circa una settimana intorno al 22 giugno 1933. L’opera presenta una visione della vita umana che coincide con quella dell’antica tragedia greca, in cui emozioni, sentimenti e passioni sono protagonisti assoluti.

Lo spettacolo è inserito all’interno del Gran premio del teatro amatoriale, che quest’anno si svolge a Colleferro e vede la partecipazione di compagnie teatrali amatoriali provenienti da tutta Italia.

