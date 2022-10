Il bando di concorso per l’ideazione e la realizzazione di una scultura dal titolo “Quel dolce sorriso di Willy” è stato aggiudicato all’artista Russo Agostino che ha presentato un gruppo scultoreo in metallo e resine sintetiche che, come afferma lo scultore, non solo vuole essere una testimonianza del tragico evento ma getta una riflessione sui nuovi miti, i nuovi supereroi, in cui Willy si è incarnato con il suo atto di responsabilità donando la propria vita nel soccorrere l’altro in difficoltà.

Le dichiarazioni

Serena Montesanti, Presidente del Consiglio Comunale e consigliere con delega alle Politiche Giovanili, che ha seguito il procedimento del bando, ha dichiarato: «La commissione che ha giudicato le opere presentate ha trovato in questa scultura vincitrice i punti di forza di Willy, quelli che lo ha contraddistinto durante la sua intensa ma purtroppo troppo breve vita: il sorriso, la forza, la generosità, l’altruismo. Auspichiamo che questa scultura non sia soltanto un’opera per commemorare la persona di Willy, ma un monito ricorrente per contribuire alla valorizzazione e diffusione di principi cardine come il rispetto dell’altro, l’amore per il prossimo, il senso di amicizia e la solidarietà».

«L’opera sarà collocata presso il Parco Willy Monteiro Duarte con il fine di dedicare al giovane Willy un monumento commemorativo che possa testimoniare il suo sacrificio, sugellato dalla Presidenza della Repubblica col conferimento della Medaglia d’oro al valor civile, all’interno del più grande spazio verde pubblico cittadino, situato nel quartiere dove lui viveva e che frequentava sin dall’infanzia. Intitolare con il suo nome il parco comunale prima, e installare questa particolare scultura a lui dedicata ora, ha lo scopo di mantenere costante la sua presenza e il suo insegnamento tra di noi e soprattutto tra i giovani». Questo il commento del Sindaco Domenico Alfieri.