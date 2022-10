Paura per Alessia Piperno, travel blogger romana di 30 anni: stando alle ultime notizie diramate, la ragazza è stata arrestata in Iran.

Alessia Piperno arrestata in Iran: paura per la travel blogger romana

Alessia Piperno, travel blogger di 30 anni che da sette anni è in viaggio in giro per il mondo, è stata fermata in Iran. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la ragazza è trattenuta presso una prigione di Teheran dal 28 settembre scorso.

La giovane stava cercando di lasciare l’Iran, per poter poi raggiungere il Pakistan. Nel suo ultimo post pubblicato su Instagram, Alessia Piperno diceva di voler contribuire alla ricostruzione di un villaggio pakistano. Ma la ragazza sarebbe stata fermata dalla polizia iraniana.

Al momento, in Iran la situazione è molto delicata al momento: imperversano, infatti, le proteste per la morte di Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana perché non indossava in modo corretto l’hijab.

Il padre di Alessia dichiara all’Ansa di essere in contatto con Unità di Crisi della Farnesina, che ha attivato tutte le procedure del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto da Instagram