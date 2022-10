Riportiamo la lettera che una nostra giovane lettrice iraniana, che vive a Roma, ha voluto condividere con noi sulla triste situazione che in questo periodo sta vivendo il suo Paese e soprattutto stanno vivendo le donne:

Scrivo l’articolo di oggi appositamente per tutte le donne del mondo. Per tutti coloro che sono vivi e quelli che non sono più con noi e per le donne potenti del futuro.

La donna non è solo una parola e un genere indipendente. Una donna è una natura e una personalità indipendenti, un potere e un essere umano con consapevolezza e capacità indipendenti, e questo significa che una donna sola ha la capacità di prendere decisioni, scegliere, gestire la propria vita e lavorare in tutti i campi sociali.

Sono passati molti anni da quando sono state avviate le attività dei movimenti femministi e tutte le attività per sostenere la libertà di pensiero e di espressione e per sostenere l’uguaglianza e il rispetto delle donne, e considerando che tutte le persone del mondo, uomini e donne , sono interessati alla presenza e alle attività delle donne. E vari partiti che sostengono i diritti delle donne sono consapevoli di questo problema, purtroppo assistiamo ogni giorno di più a questa disuguaglianza e ingiustizia contro le donne.

Un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e delle Nazioni Unite mostra che la violenza domestica inizia in giovane età e si stima che un quarto di tutte le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 19 anni abbiano subito abusi almeno una volta nella vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa un terzo delle donne di età pari o superiore a 15 anni, tra 736 milioni e 852 milioni, subirà qualche forma di violenza sessuale o fisica nella propria vita.

Noi, in particolare tutte le donne del mondo, sappiamo che queste statistiche mostrano solo la violenza che è stata annunciata e indagata nella società, e molte di esse sono nascoste e nessuno sa quante percento di tutte le donne nel mondo siano coinvolte in vari tipi di discriminazione e violenza.

La violenza e la disuguaglianza contro le donne non sono una questione interna e personale che le donne di ogni società dovrebbero preoccuparsi solo delle questioni e dei problemi delle donne della loro società, ma è un problema globale e il sostegno di vari movimenti e istituzioni del mondo che è necessario lavorare su questo problema chiede aiuto.

Oggi, per chi ha coscienza e consapevolezza umana, esprimo una realtà sconvolgente.

Il 14 settembre 2022, una bella e giovane ragazza curda di 22 anni di origine iraniana, di nome Mahsa Amini, insieme ai suoi fratelli e amici, è venuta a Teheran, la capitale dell’Iran, per divertirsi, quando è stata improvvisamente arrestati da agenti di polizia della sicurezza morale con l’accusa che i suoi vestiti e l’hijab non fossero appropriati e, insieme a molte ragazze che sono state arrestate, vengono portate in un luogo chiamato Vozara e, dopo due ore, il corpo senza vita della bella ragazza iraniana viene portato fuori da un’ambulanza. Mahsa Amini è stato ucciso dagli agenti di polizia usurpatori e oppressivi dell’opprimente Repubblica islamica dell’Iran.

Per molti anni, la polizia di sicurezza morale ha perseguitato donne e ragazze iraniane dal governo tirannico e dittatoriale della Repubblica islamica dell’Iran per aver osservato l’hijab obbligatorio, e questo perché tutte le donne e gli uomini dell’Iran sono stati contro questa polizia e la loro presenza nella società da anni e da anni combattono contro questa decisione del governo. Il grande e competente popolo dell’Iran sa che ogni essere umano ha completa libertà di opinione, pensiero ed espressione, e ogni giorno la loro opposizione al governo religioso e soprattutto al governo dittatoriale della Repubblica Islamica è in aumento.

Noi donne dell’Iran e del mondo non abbiamo più la bella e giovane Mahsa al nostro fianco. Chiedo a tutte le donne e gli uomini del mondo di stare con il popolo iraniano nel movimento popolare iraniano, che è stato avviato da molti anni e si è intensificato con la morte di Mahsa, e di portare la voce della libertà e del rispetto per l’onore delle donne alle orecchie del mondo intero. Ci sarà un giorno in cui nessuna donna sarà coinvolta o vittima della violenza di qualsiasi persona, società, governo o guerra, e fino a quel giorno ci terremo per mano per sostenere la libertà delle donne e combattere l’oppressione e dittatura.